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Стало відомо про час зустрічі Байдена і Зеленського у Вашингтоні

Очікується, що Джо Байден 21 грудня оголосить новий пакет безпекової допомоги Україні на майже два мільярди доларів, що включатиме зенітні ракетні комплекси Patriot

Президент США Джо Байден привітає президента України Володимира Зеленського у Білому домі в середу, 21 грудня, о 21:00 за київським часом.

Відповідну інформацію оприлюднено у публічному графіку робочого дня президента США.

Згідно з повідомленням, о 21:30 Байден проведе двосторонню зустріч із Зеленським. О 23:30, як очікується, президенти США та України проведуть спільну пресконференцію.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський у середу перебуватиме з візитом у Вашингтоні, де зустрінеться з Джо Байденом та виступить у Конгресі США. Сьогодні вранці президент України підтвердив ці повідомлення і назвав метою візиту зміцнення стійкості й обороноздатності України.

Очікується, що Джо Байден 21 грудня оголосить новий пакет безпекової допомоги Україні на майже два мільярди доларів, що включатиме зенітні ракетні комплекси Patriot.

Візит до Вашингтона стане першою іноземною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

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