Пентагон відреагував на заяви Росії щодо можливого надання Україні систем Patriot

Міністерство оборони США відреагувало на заяви Росії щодо можливого надання України системи протиракетної оборони Patriot.

«Я вважаю іронією і дуже промовистим те, що офіційні особи з країни, яка жорстоко напала на свого сусіда під час незаконного та неспровокованого вторгнення через кампанію, яка навмисно спрямована на вбивство невинних цивільних осіб і руйнує цивільну інфраструктуру, що вони вирішили використовувати такі слова, як провокація, щоб описувати оборонні системи, призначені для порятунку життів і захисту мирних жителів», – сказав на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер, якого цитує CNN.

Райдер повторив, що Росія може деескалувати поточний конфлікт у будь-який момент, якщо захоче.

«Важливо пам’ятати, що Росія є агресором. І коли справа доходить до ескалації, вони могли б деескалувати ситуацію сьогодні, вивівши свої війська та врятувавши незліченну кількість невинних життів, але очевидно, що вони вирішили подвоїти ставку», – додав він

13 грудня ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена завершує узгодження плану щодо відправки системи протиракетної оборони Patriot в Україну. За даними CNN, про це може бути оголошено вже цього тижня.

Після цього посольство Росії в США ймовірну передачу Україні систем Patriot назвало «черговим провокаційним кроком» і звинуватило в створенні додаткових ризиків для глобальної безпеки.