Через удар ЗСУ по селу на окупованій Луганщині могли загинути понад 80 робітників з РФ – розслідування

Внаслідок удару Збройних сил України по селу Лантратівка на окупованій частині Луганської області могли загинути понад 80 осіб, більша частина з них – вахтові робітники з російського Новосибірська, які приїхали рити окопи та встановлювати захисні споруди. Це випливає із розслідування журналістів російської служби Радіо Свобода.

16 грудня 2022 року угруповання «ЛНР» повідомило про обстріл школи у селі Лантратівка, стверджуючи, що через влучання трьох ракет із установки «Хаймарс» начебто загинули 11 мирних жителів і ще 17 були поранені.

Тоді у мережі та в проросійських пабліках з’явилися повідомлення, що в Лантратівці начебто загинули будівельники з окупованої Луганщини та Харківщини, які приїхали «відновлювати інфраструктуру». Однак журналісти російської служби Радіо Свобода з’ясували, що насправді здебільшого серед загиблих у Лантратівці були росіяни, які приїхали на окуповані території на заробітки.

У розслідуванні журналісти вказують на аккаунт у мережі «Вконтактє» жителя одного з російських регіонів, де він публікував фотографії та відео свіжовиритих окопів та ДОТів (довготривалі оборонні точки). У грудні він перебував у місті Валуйки Бєлгородської області РФ, де, ймовірно, жили наймані робітники. Журналісти з’ясували, що знімки були зроблені за кілометр від Лантратівки. Той же чоловік пізніше опублікував фотографії наслідків обстрілу села.

Журналісти поговорили з ним та з’ясували, що він приїхав на Луганщину по оголошенню від компанії «СтройКом». Чоловік розповів подробиці про обстріл школи у Лантратівці.

«До Лантратівки з нами приїхали два автобуси з Новосибірська, з покрівельниками та теслями. Нас возили щодня через кордон, а їх поселили у школі. Три «Хаймарси» за наведенням, офіційно – 11 трупів, неофіційно – 84. О третій годині ночі – 3 ракети, одна, потім через 5 секунд друга та третя. Кімнату майстрів рознесло на шматки», – розповів чоловік Радіо Свобода.

Підтвердити вказану чоловіком цифру про 84 загиблих з інших джерел не вдалося.

За даними журналістів, компанія «СтройКом» публікує у мережі оголошення про набір вахтових робітників, у тому числі на об’єкти, розташовані на території окупованих Росією українських областей. Регулярні набори робітників у Луганську область «СтройКом» почав проводити з початку листопада 2022 року. У більшості оголошень прямо вказувалося про будівництво військових об’єктів.