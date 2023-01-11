Українські військові відбили атаки військ РФ у трьох областях – Генштаб ЗСУ

Українські військові впродовж доби 10 січня вели бої з силами РФ у трьох східних областях, інформує Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка - Луганської та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині», – ідеться в повідомленні.

За цими даними, російські військові завдали шість ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей.

Українські військові також проінформували про власні активні дії.

«Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Українські ракетники і артилеристи уразили 3 пункти управління, 2 позиції російських ракетних військ та артилерії і 8 районів зосередження живої сили окупантів», – наголошують у Генштабі.

У Генштабі також нагадують, що зберігається «небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів», тому закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Наразі останній масований удар із застосуванням стратегічних ракет по українській критичній інфраструктурі Росія здійснила 29 грудня. Зазвичай накопичення ресурсів для нового удару забирає у російських військових від 10 до 14 днів.