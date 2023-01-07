ЗСУ: Бахмут та Соледар залишаються під контролем українських військових

На Донеччині міста Бахмут та Соледар наразі залишаються під контролем ЗСУ, зазначив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Соледар не перебуває під контролем РФ», – сказав Череватий.

За словами українських військових, наразі там тривають запеклі бої, лише сьогодні відбулось 76 обстрілів та десять бойових зіткнень.

«Наші Збройні сили, командування роблять все, аби завдати ворогові максимальної шкоди в особовому складі та техніці... та максимально зберегти свої сили», – зазначив Череватий.

Він додав, що тактика російських військових не змінилася: вони використовують особовий склад, який безперервно «накочується» на позиції українських захисників.

«Крок за кроком у них виходили невеличкі просування. Наші воїни... тримають оборону, проте тактична обстановка іноді змушувала їх змінювати позиції», – пояснив речник.

Коментуючи ситуацію у Бахмуті, Череватий зазначив, що місто залишається під контролем ЗСУ, там зараз тривають бої.

«Поки що це одна із найінтенсивніших ділянок фронту, де постійно тривають бойові зіткнення та постійні обстріли противника», – сказав він.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ також повідомив, що на напрямку Сватове-Кремінна також тривають бойові дії. Армія РФ перегруповується, на певних напрямках намагається контратакувати, але зазнає суттєвих втрат і відступає. ЗСУ діють із огляду на ситуацію.

Щодо нібито доручення президента РФ Володимира Путіна ввести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня «режим припинення вогню» по всій лінії бойового зіткнення Череватий розповів: «Звичайно, що нічого цього не відбулося».

5 січня президент РФ Володимир Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню. У міністерстві оборони Росії повідомили, що військам віддано вказівку дотримуватися з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режиму припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.

Однак вже сьогодні українська сторона повідомляла про обстріли Херсона та Курахового.

Президент України Володимир Зеленський напередодні висловив думку, що російський лідер Володимир Путін сподівається використати так зване «перемирʼя», щоб краще підготуватися до продовження війни.