У російських новинах замість евакуації цивільних показали евакуацію військового на американському БТР 

У новинах російського федерального «Першого каналу» 13 січня у репортажі про бої за місто Соледар Донецької області інформацію про евакуацію російськими військовими цивільних проілюстрували відео з евакуацією пораненого українського військового. На це звернули увагу журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

У випуску новин російського каналу вийшов великий репортаж про штурм російськими військовими та найманцями міста Соледар та їх дії на Бахмутському напрямку. Зокрема, йшлося про евакуацію цивільних, що ще залишилися у Соледарі на контрольовану Росією частину Донбасу.

За словами ведучої, здійснюється вона бронетехнікою через постійні обстріли. У цей момент у репортажі показали відео про евакуацію пораненого українського військового на американському бронетранспортері M113.

Російська сторона вже кілька разів заявляла про отримання контролю над українським містом Соледар, яке розташоване за майже 20 кілометрів на північний схід від Бахмута. Генштаб ЗСУ цього не підтверджує.