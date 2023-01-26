Після відходу ЗСУ з Соледара тактика російських військ під Бахмутом суттєво не змінилася – Череватий

Попри відхід українських сил із Соледара, в районі міста продовжуються бої, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

У ефірі національного телемарафону 26 січня він повторив, що вихід із міста відбувся організовано, після нього українські підрозділи зайняли заздалегідь підготовлені рубежі оборони.

«Не було паніки, не було ніякої втечі, оточення, масового взяття в полон, чого хотілось ворогу і вони перед тим роздували про це у своїх Телеграм-каналах. Там і надалі точаться жорстокі бої. Зокрема, за цю добу 85 обстрілів було в районі Соледара і вісім бойових зіткнень. Загалом Бахмутський напрямок також залишається одним із найгарячіших, там постійно тривають бої», – сказав Череватий.

За його даними, на цьому напрямку протягом попередньої доби зафіксували 199 російських обстрілів з усіх видів артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації.

Читайте також: У ЗСУ пояснили, чому лише зараз повідомили про відхід українських військ з Соледара

Речник Східного угруповання також відповів на питання щодо того, як змінилася ситуація в Бахмуті після відходу ЗСУ із Соледара:

«Ми вирівняли лінію оборони. Сказати, що тактика ворога суттєво змінилася (після зміни ситуації в Соледарі – ред.), не можна – це тактика постійних атак, постійного накочування тактичними невеликим групами на наші позиції, перед тим ретельно обробляючи їх вогнем артилерії, реактивних систем залпового вогню і авіації, коли є можливість».

Череватий додав, що подібну тактику російські війська також застосовують у напрямках Авдіївки, Вугледара і Лиману.

25 січня Сергій Череватий підтвердив, що українські Сили оборони залишили Соледар, хоча повідомлення про це почали з'являтися приблизно тиждень тому.