ЗСУ пішли з Соледару, танки Leopard 2 та Abrams уже прямують на фронт?

- Президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams.
- ЗСУ залишили місто Соледар Донецької області «задля збереження життя особового складу».
Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Він вказав, що основне завдання захисниками виконане, а саме – «не дати системно прорвати ворогу на Донецькому напрямку фронту та увійти в тил». Чи є тепер загроза оточення Бахмуту?
- Німеччина погодилася надати Україні танки Leopard 2.
Про це заявив речник німецького уряду Стеффен Гебестрайт. Метою, згідно із повідомленням, є швидко надати німецькі танки для двох батальйонів. Першим кроком Німеччина надасть 14 танків Leopard 2 зі складів Бундесверу. Берлін також забезпечить логістику та боєприпаси.
Про це та інше говоримо у в програмі «Свобода LIVE». Прямий ефір – о 20:00 на @Радіо Свобода:
FACEBOOK КОМЕНТАРІ