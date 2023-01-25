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Політика

ЗСУ пішли з Соледару, танки Leopard 2 та Abrams уже прямують на фронт?

  • Президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams.
  • ЗСУ залишили місто Соледар Донецької області «задля збереження життя особового складу».

Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Він вказав, що основне завдання захисниками виконане, а саме – «не дати системно прорвати ворогу на Донецькому напрямку фронту та увійти в тил». Чи є тепер загроза оточення Бахмуту?

  • Німеччина погодилася надати Україні танки Leopard 2.

Про це заявив речник німецького уряду Стеффен Гебестрайт. Метою, згідно із повідомленням, є швидко надати німецькі танки для двох батальйонів. Першим кроком Німеччина надасть 14 танків Leopard 2 зі складів Бундесверу. Берлін також забезпечить логістику та боєприпаси.

Про це та інше говоримо у в програмі «Свобода LIVE». Прямий ефір – о 20:00 на @Радіо Свобода:

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