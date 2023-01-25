ЗСУ пішли з Соледару, танки Leopard 2 та Abrams уже прямують на фронт?

Президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams.

ЗСУ залишили місто Соледар Донецької області «задля збереження життя особового складу».

Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Він вказав, що основне завдання захисниками виконане, а саме – «не дати системно прорвати ворогу на Донецькому напрямку фронту та увійти в тил». Чи є тепер загроза оточення Бахмуту?

Німеччина погодилася надати Україні танки Leopard 2.

Про це заявив речник німецького уряду Стеффен Гебестрайт. Метою, згідно із повідомленням, є швидко надати німецькі танки для двох батальйонів. Першим кроком Німеччина надасть 14 танків Leopard 2 зі складів Бундесверу. Берлін також забезпечить логістику та боєприпаси.

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