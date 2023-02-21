Розвідка Британії проаналізувала втрати цивільних через війну Росії проти України

Зростання числа жертв серед цивільного населення внаслідок повномасштабної російської агресії здебільшого пов’язане з невибірковим застосуванням Росією артилерії й інших систем зброї, заявила 21 лютого британська розвідка.

«Станом на 13 лютого 2023 року Управління Верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 18 955 жертв серед цивільного населення з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сюди увійшли 7 199 убитих і 11 756 поранених. 697 жертв серед цивільного населення припали на січень 2023 року. В УВКПЛ заявили, що вважають, що фактичні цифри є значно вищими. Згідно з іншим, незалежним аналізом, імовірно, було вбито понад 16 тисяч цивільних жителів», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому Міністерством оборони Великої Британії.

У британській розвідці додали, що дані за січень 2023 року свідчать про те, що насильство тривало вздовж лінії фронту протяжністю 1200 кілометрів, але було зосереджене в основному в Донецькій, Луганській і Запорізькій областях.

«Протягом січня 2023 року спостерігалася дуже висока інтенсивність і тенденція до погіршення щодо пошкоджень як медичних, так і навчальних закладів. Ці інциденти і подальші жертви серед цивільного населення, ймовірно, здебільшого пов’язані з відсутністю вибірковості з боку Росії у використанні артилерії та інших систем зброї», – наголосили у розвідці.

18 лютого віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Росія чинить «злочини проти людяності» в Україні. За її словами, російські сили здійснили «широкомасштабні й системні» напади на цивільне населення країни.

У містах, наближених до зони бойових дій, зокрема, в Донецькій області, цивільні гинуть мало не щодня. Українська влада незмінно закликає жителів прифронтових населених пунктів евакуюватися, поки така можливість існує.