Розвідка Британії проаналізувала втрати цивільних через війну Росії проти України

Зростання числа жертв серед цивільного населення внаслідок повномасштабної російської агресії здебільшого пов’язане з невибірковим застосуванням Росією артилерії й інших систем зброї, заявила 21 лютого британська розвідка.
«Станом на 13 лютого 2023 року Управління Верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 18 955 жертв серед цивільного населення з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сюди увійшли 7 199 убитих і 11 756 поранених. 697 жертв серед цивільного населення припали на січень 2023 року. В УВКПЛ заявили, що вважають, що фактичні цифри є значно вищими. Згідно з іншим, незалежним аналізом, імовірно, було вбито понад 16 тисяч цивільних жителів», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому Міністерством оборони Великої Британії.
У британській розвідці додали, що дані за січень 2023 року свідчать про те, що насильство тривало вздовж лінії фронту протяжністю 1200 кілометрів, але було зосереджене в основному в Донецькій, Луганській і Запорізькій областях.
«Протягом січня 2023 року спостерігалася дуже висока інтенсивність і тенденція до погіршення щодо пошкоджень як медичних, так і навчальних закладів. Ці інциденти і подальші жертви серед цивільного населення, ймовірно, здебільшого пов’язані з відсутністю вибірковості з боку Росії у використанні артилерії та інших систем зброї», – наголосили у розвідці.
18 лютого віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Росія чинить «злочини проти людяності» в Україні. За її словами, російські сили здійснили «широкомасштабні й системні» напади на цивільне населення країни.
У містах, наближених до зони бойових дій, зокрема, в Донецькій області, цивільні гинуть мало не щодня. Українська влада незмінно закликає жителів прифронтових населених пунктів евакуюватися, поки така можливість існує.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року найзапекліші бої російсько-української війни ідуть на Донбасі.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 7 199 випадків загибелі і 11 756 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 12 лютого 2023-го.
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