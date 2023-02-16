Парламент Словаччини визнав Росію державою-спонсором тероризму, а російський режим – терористичним

Національна рада (парламент) Словаччини визнала Росію країною-спонсором тероризму, а російський режим – терористичним, пише видання Actuality.

Словацький парламент ухвалив резолюцію, в якій вкотре засудив російську агресію в Україні та висловив підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України. Резолюція також називає нинішній російський режим терористичним, а Росію державою-спонсором тероризму.

Депутати Національної ради засудили атаки Росії на мирних українців, цивільні установи та ключові об’єкти енергетичної інфраструктури. Парламентарі також засудили прямі та непрямі погрози Росії застосувати ядерну зброю.

Крім того, у резолюції висловлено невизнання проведення та результатів псевдореферендумів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України. «Ці території залишаються частиною України», йдеться у документі.

Парламент Словаччини також висловив підтримку зусиллям міжнародної спільноти щодо створення спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

Водночас, у резолюції засуджується гібридна війна, яку, на думку словацьких парламентаріїв, Росія веде і на території Словаччини. Документ закликає правоохоронні органи, розвідувальні служби та інші компетентні органи країни не недооцінювати загрозу, а вжити ефективних заходів проти неї з метою підтримки безпеки та демократії у Словаччині.

Європарламент та низка європейських держав уже визнали Росію державою-спонсором тероризму. У свою чергу, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російську Федерацію названо терористичним режимом.