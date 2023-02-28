Україна змогла повернути 307 із понад 16 тисяч депортованих РФ дітей – Костін

Україна змогла повернути 307 дітей із понад 16 тисяч, депортацію яких Росією вдалося підтвердити, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін. Щоб зробити більше – необхідна допомога міжнародної спільноти, додав він.

Як повідомила пресслужба ОГП, під час зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович Костін наголосив, що терор проти цивільного населення України є навмисною стратегією Росії, до якої входять невибіркові обстріли, тортури, сексуальне насильство та фільтраційні табори на окупованих територіях.

«Одним з найбільш кричущих злочинів є примусова депортація українських дітей до Росії та Білорусі. У травні 2022 року Путін підписав указ про спрощену процедуру отримання російського громадянства для дітей з Донбасу, Запоріжжя та Херсона», – сказав генпрокурор.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи напередодні на заході в кулуарах сесії Ради ООН із прав людини, заявив, що примусове переміщення Росією тисяч дітей з України є «можливо, найбільшою примусовою депортацією в сучасній історії».

Президентка Європарламенту Роберта Мецола в інтерв’ю Радіо Свобода цього місяця заявила про підсилення вимог і засудження викрадення Росією українських дітей, яке використовується «як зброя, залякування та погрози».

Крім того, у лютому американські дослідники опублікували звіт про те, як Росія депортує і «перевиховує» тисячі українських дітей, і наголосили, що такі дії становлять воєнний злочин.