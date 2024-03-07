«Великий окупаційний корпус»: Росія замінює населення окупованих територій своїм?

У Росії – одній із топ-країн світу за видобутком нафти, газу та золота – громадяни готові ризикувати життям і їхати працювати на окуповані території України. На Донбас та Запоріжжя рушають чиновники, лікарі, вчителі та інші фахівці з РФ. Одні шукають добре оплачувану роботу самостійно – через оголошення та рекрутингові фірми, інших привозять організовано у «відрядження» на вигідних умовах. Деякі з них прагнуть оселитися на тимчасово окупованих територіях назавжди та беруть сім'ї.

Вища кваліфікаційна колегія суддів РФ зараз шукає 451 суддю для роботи на захоплених територіях чотирьох областей України. У МВС РФ планують збільшити штат і до 2026 року набрати 42 тисячі нових працівників для роботи у поліції там же.​ За даними Центру національного спротиву, станом на кінець 2023 року лише в одному Маріуполі перебувало близько 50 тисяч громадян Росії та країн Центральної Азії, котрі приїхали на заробітки в РФ.

Аналіз дій Росії у цій сфері показує, що завезення людей має на меті, серед іншого, змінити склад населення на окупованих територіях України. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) пояснюють, чому це так.

Росіяни їдуть заробляти

Після 30 вересня 2022 року, коли президент Росії Путін підписав укази про так зване приєднання до РФ частково окупованих українських областей, туди поїхали чиновники і управлінці з усієї країни-агресора – «налагоджувати життя» за російськими законами. І це не просто інтерес росіян до завойованих земель чи підтримка «величі Росії»: за це вони отримують гроші.

Для чиновників, співробітників судів, прокуратури та усіх росіян, хто офіційно відряджений «забезпечувати життєдіяльність місцевого населення і відновлювати інфраструктуру» або ж ремонтувати військову та спецтехніку, окремим наказом з Кремля та постановою уряду встановили підвищені соціальні гарантії. За кожен день роботи на ТОТ їм платять подвійний середній оклад; доплачують за поточні витрати і винайм житла; видають чималі, як для російських реалій, добові.

Для останніх Кремль встановив мінімальний розмір у 8 з половиною тисяч рублів (тобто 3,5 тисячі гривень), тоді як для відряджень по Росії нижня планка – лише 700 рублів. Тобто лише одних добових за місяць може набігти понад 250 тисяч рублів (це близько 100 тисяч гривень).

Для людини, яка, сидячи вдома у російській глибинці, отримує зарплатню від 33 до 60 тисяч рублів (зарплата більшості регіонів РФ у 2023 році, за даними Росстату, у гривнях – це 10-18 тисяч) – поїздка на Донбас може принести дво-тримісячний заробіток.

Російське інтернет-видання «Бумага» пише про двох співробітниць соцфонду з Ленінградської області Росії, які поїхали «у відрядження» на окуповану частину Херсонщини і загинули під обстрілом у листопаді 2023 року.

Журналістам вдалось поспілкуватися з колегами однієї з цих жінок: вони розповіли, що від соцфонду щомісяця відряджають співробітників на анексовані території. З усіма додатковими виплатами ці люди можуть отримати 100 тисяч рублів, тоді як удома заробляють лише 40.

«Нам роздавали папірці з усіма розцінками, які виплати будуть. Заробітна плата там у рази більша, ніж у нас тут», – сказала Ольга, що працює в одному з районних відділень соцфонду в Петербурзі.

До відряджень їх не примушували, розповідають співрозмовниці «Бумаги». Працівниця Тихвинського (Ленінградська обл. Росії – ред.) соцфонду Лариса Іванова, що загинула на Херсонщині, одна виховувала дочку, розповіли колеги, тому хотіла підзаробити.

РФ запрошує українських лікарів до себе – хоча своїх у цей час везе в окупацію

Окупаційна влада захоплених Росією регіонів нарікає на нестачу лікарів та медичного персоналу. Звучать цифри 50-60% вакансій у медзакладах.

Радник законного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко пояснює це тим, що спеціалісти вузьких медичних спеціальностей переважно евакуювались з регіону, і будь-ким їх не заміниш – а попит на медобслуговування створює і велика кількість військових армії РФ, адже в усіх лікарнях на ТОТ діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових, повідомляють у Центрі національного спротиву.

Заробітна плата медикам в окупації, яку пропонують на ресурсах пошуку роботи (і вакансій там знаходиться геть небагато), – переважно 50-70 тисяч рублів (21-29 тис. грн). Тож поїхати на заробітки «у відрядження» під обстріли для лікарів Росії наразі вигідніше, ніж на постійну роботу.

«Нема, хто би хотів поїхати на ці вільні місця. Тому їдуть організовано, невеликими партіями, дійсно вахтовим методом, – зазначає Андрющенко. – Я не знаю, як вони їх вмовляють. Їх привозять, тому що там якийсь регіон чергує. Вони організовано приїжджають, окремо мешкають на території Маріуполя, окремо їжу їдять».

У репортажах пропагандистських каналів приїжджі лікарі розповідають, що прибули у відрядження від медичних установ різних російських регіонів на місяць-два. Наприклад, на ТОТ Запорізької області регулярно працюють медичні бригади Карелії.

Росія також поширила на окуповані території свою програму «Земський доктор», яка заохочує лікарів переїздити до депресивних регіонів. Для заохочення одноразово виплачуються підйомні – якщо для Росії вони становлять 1 млн рублів (це приблизно 420 тис. грн), то для окупованих земель Луганської, Херсонської, Запорізької та Донецької областей – 2 млн рублів (840 тис. грн).

Здавалося б, РФ дійсно намагається закрити кадровий голод окупованих територій у медицині, тому везе туди своїх лікарів. Однак є одне протиріччя. На російських сайтах у запитах вакансій для лікарів у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях найчастіше випадають вакансії у медзакладах регіонів Росії.

Вони адресно розміщують пропозиції роботи саме для медиків з ТОТ – та кличуть їх у Краснодарський Край, Володимирську, Псковську області та інші. Зарплати там стандартні для російських регіонів – 35-70 тис. рублів (15-29 тис. грн).

Отже, поряд зі стимулами для росіян їхати на захоплені землі, Кремль спонукає окупованих українців до переїзду вглиб Росії.

Росія завозить вчителів російської мови та історії: тут все зрозуміло

Російське видання «Важные истории» пише, що у 2023 році зі шкіл Росії звільнилося 193 тисячі вчителів. Це максимальне число за останні 7 років. Але загальна кількість викладачів знизилась незначно, що опосередковано може свідчити про плинність кадрів. Також російська влада каже про нестачу в країні 11 тисяч вчителів.

Донбас Реалії не знайшли жодного оголошення на ресурсах з пошуку роботи про відкриті вакансії вчителів на окупованих територіях. Не згадується про нестачу вчителів і у пропагандистських відеоматеріалах. Однак російські вчителі все одно звідкілясь беруться.

Пропаганда постійно розповідає про викладачів, що за схожими з лікарями умовами – «у відрядження» – приїздять працювати в українські школи. Найчастіше йдеться про вчителів російської мови та історії.

Хоч вакансій і немає, окупаційна адміністрація Луганщини 2 лютого поскаржилась в Кремль на дефіцит вчителів у школах і попросила відрядити їх на ТОТ. Йдеться знову ж таки про вчителів російської мови та літератури, історії, а також суспільствознавства.

Керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної боротьби Міністерства культури та інформаційної політики Ігор Соловей пояснює, що Кремль готовий витрачатись фінансово на перевиховання українських дітей.

«За цю надбавку ці вчителі виконують роль ідеологічних наглядачів. І тепер навіть у віддалених районах чи селах все менше чутно українську мову», – говорить експерт.

У жовтні 2023 року у Росії повідомили, що на окупованих територіях трьох областей за аналогією з лікарською збираються запровадити програму «Земський вчитель». Йдеться про пропозицію російським вчителям переїздити жити і працювати на ТОТ у малі населені пункти щонайменше на 5 років за 1 млн рублів «підйомних».

Поки ця категорія «заробітчан» здебільшого приїжджає з ціллю заробити грошей і повернутися назад, каже речник ГУР МО Андрій Юсов – незважаючи на обіцянки отримати житло чи інші стимули, які озвучуються владою РФ.

«Люди, які їдуть чи вчителями, чи соціальними працівниками, розуміють, що вони у складі, за великим рахунком, великого окупаційного корпусу, розуміють негативне ставлення до себе з боку місцевого населення. І в більшості своїй не мають бажання залишатися тут на довгий період, не вірячи, що російська влада надовго і втримає ці території», – пояснює він.

«Восстановление Донбасса: новое и интересное!»

Ми знайшли певну кількість оголошень з пропозиціями праці на окупованих територіях і для інших професій: будівельників, інженерів, геодезистів, енергетиків. Деякі з них містять текст на кшталт: «Якщо ви готові до освоєння нового та цікавого, до переїзду на нові території – надаємо квартири від роботодавця».

Зарплати тут – від 100 до 250 тис. рублів (42-105 тис. грн), а Bloomberg пише, що іноземним мігрантам пропонують і до 350 тис. рублів (150 тис. грн.) – адже Росія, за його даними, активно відправляє людей, що приїхали на заробітки в Росію, займатися будівництвом на окупованих територіях.

Крім цього, Росії доводиться завозити енергетиків, кажуть у Центрі національного спротиву: «Зокрема, через спротив працівників Запорізької АЕС, в Енергодарі суттєво був змінений склад працівників. І на ротаційній основі працівники різних атомних станцій РФ працюють сьогодні на ЗАЕС». А чи не найвищий відсоток спротиву у співпраці з РФ на ТОТ показали залізничники, пояснили в ЦНС. Тому їх також змушені привозити з Росії.

«Є, умовно кажучи, підприємства, які займаються забудовою, підрядники, – каже Петро Андрющенко. – Ясна річ, що топ-менеджмент чи середня ланка, яка організовує процес, отримує високі заробітні плати, вони як у відрядження приїжджають. Порт, наприклад: робітників порту вони привозять, куди не можна запускати українців, умовно кажучи. Але, знову ж таки, всі ці спеціалісти – вони не приїжджають назавжди»

Сайти з пошуку роботи здебільшого рясніють оголошеннями від рекрутингових фірм про набір як фахівців, так і нефахівців, різноробочих з досвідом і без. Їх також заманюють на ТОТ можливостями високого заробітку – зарплатами близько 300 тисяч рублів (приблизно 130 тис. грн), в які включено проживання та харчування.

Зазвичай ці вакансії мають назви: «Восстановление Донбасса. Все выдаем» або «Разнорабочий. Вахта. Мариуполь. Луганск. Донецк». Іноді в оголошеннях зустрічаються формулювання: «вахта на окопы, вахта на оборонные сооржения».

Видання «Бумага» пише про 23-х російських робітників, що загинули на окупованих територіях під обстрілами. Зі співмешканкою одного з них, Дмитра Чупрова, вдалося поговорити журналістам видання. Жінка розповіла типову для російських «заробітчан» історію: чоловік не мав постійної роботи, але мав борги, тому хотів заробити і подався вахтою на ТОТ, де обіцяють платити.

«Вони ж розуміли, що вони на війну їх відправляють. Вони працюють там, де йдуть бойові дії. При цьому зарплата, я не сказала б, що велика у них була. Вони отримували «в білу» приблизно 20 тисяч рублів (8 тис. грн) і «в чорну» ще близько 80 тис. руб. (34 тис. грн) на місяць. І виплат після їхньої загибелі ніяких не зробили», – розповіла вона.

За словами колишніх колег загиблого, він не сподівався, що працюватиме так близько до лінії зіткнення, що «буде чути вибухи і бачитиме дим».

Щодо мігрантів із Середньої Азії, то, за даними Bloomberg, щонайменше 50 із них не отримали обіцяних грошей.

Скільки вже переїхало?

Станом на сьогодні немає точних даних, скільки громадян РФ та інших країн переїхало на території, що були окуповані протягом повномасштабної війни. Однак навіть неповні дані свідчать про масштабні процеси міграції, кажуть у Центрі нацспротиву.

Найчастіше жити на тимчасово окуповані території, прагнуть переїхати військові та мешканці бідних регіонів РФ, яким клімат, умови життя та перспективи тут видаються кращими, ніж на батьківщині, кажуть експерти.

Слідом за частиною працездатного населення, на ТОТ переїжджають і їхні сім’ї. З літа 2023 року громадянам РФ при купівлі житла в тимчасово окупованих регіонах почали видавати пільгову іпотеку під 2% річних. Також на продаж виставлене вторинне житло, навіть зруйноване. І, за словами місцевих ріелторів, – попит великий.

За оцінками радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, в місті зараз проживає близько 80 тисяч маріупольців (до початку повномасштабного вторгнення було 350 тис.), а число новоприбулих стрімко зростає і вже сягнуло 50 тисяч. 5 тисяч дітей з РФ вже навчаються у маріупольських школах. Вони переїхали в місто разом зі своїми батьками.

Чому Росія готова за це платити?

Окрім браку деяких кадрів та потреби зробити з українських дітей росіян руками російських вчителів, міграція на ТОТ – це ще й частина державної міграційної політики Росії. Вона передбачає суттєві зміни складу населення на окупованих територіях України, вважає експерт Центру громадянських свобод, доктор політичних наук та колишній російських політолог Михайло Савва.

«На окупованих територіях російський режим намагається забезпечити лояльність в першу чергу соціально-професійних груп, які є інструментами державної пропаганди. І цих людей дійсно стимулюють», – пояснює експерт.

Росія так прагне посилити тиск на населення на окупованих територіях, яке зберігає українську лояльність, зазначає він.

За рахунок ось таких змін складу населення українці, які там живуть, ще і в побутовому спілкуванні будуть об'єктами впливу з боку людей, які дійсно є лояльними російському режиму

«Люди там вже і зараз живуть в умовах тотального інформаційного впливу російської пропаганди. Вона є безальтернативною, вона є дуже активною, вона є масовою. А за рахунок ось таких змін складу населення українці, які там живуть, ще і в побутовому спілкуванні будуть об'єктами впливу з боку людей, які дійсно є лояльними російському режиму», – каже Михайло Савва.

За схожим сценарієм діяли і в Криму після анексії, але там не було бойових дій і руйнації, зауважує Савва, тому Росії доводиться завозити робітників і вкладатися у відбудову, щоб створити привабливий фасад – картинку швидкого відновлення регіону, привабливого для проживання.

«Дуже багато зруйновано, а для того, щоб змінювати склад населення, потрібно щось пропонувати людям. Тому будуються навіть нові мікрорайони в Маріуполі», – говорить експерт.

Стратегічна мета Кремля, каже Михайло Савва, – зробити так, щоб окуповані території на 100% складалися з громадян РФ і їхнє повернення до України було унеможливлене. Це вартує значних фінансових вкладень.

«Щоб місцеві взяли російське громадянство, щоб приїхали громадяни РФ. І тоді, при будь-якому розкладі, виникає питання, як повертати території Україні, де немає громадян України», – каже він.

Проте, з правової точки зору такі дії не матимуть жодного значення: вони лиш будуть аргументом для Росії, коли питання про повернення повстане.

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