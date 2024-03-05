«Хочуть квартирку біля моря»: хто заселяється у житло маріупольців

Яке житло у Маріуполі окупаційна влада визнає «безхазяйним», і що з ним після цього стається? Хто і за скільки купує квартири в зруйнованому і окупованому Росії місті? Чи є шляхи захисту майнових прав в окупації? Як можуть вирішуватися проблеми із власністю після деокупації міста? Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Окупаційна влада Маріуполя оприлюднила чергові списки житла, яке можуть визнати «безхазяйним», повідомило 1 березня місцеве видання 0629. Там, зокрема, зазначається, що власники житла, яке є у цьому переліку, у 30-денний термін мають з'явитися із оригіналами документів до окупаційної адміністрації. Якщо господарі з якихось причин не з'явилися, то квартира чи будинок поступово переходить до власності угруповання «ДНР».

Маріупольці, які виїхали з окупації, можуть приїхати до міста лише через московський аеропорт «Шереметьєво», де українців проводять через багатогодинну процедуру фільтрації, і пропускають далеко не всіх, пише видання.

Іноді власники роблять довіреності, але це також не завжди допомагає. Ті, хто зробили довіреність, передають документи перевізниками. Втім, в окупаційній адміністрації їх не завжди розглядають без оригіналів інших документів.

«Заселяють будівельників»

У лютому цього року журналісти проєкту «Слідство.Інфо» оприлюднили розслідування про ситуацію із житлом в окупованому Маріуполі. Зі слів місцевих жителів, з якими поспілкувалися журналісти, житло у місті можуть визнати «безхазяйним» і переписати на громадян Росії, продати або заселити до нього інших людей.

Свою історію розслідувачам розповіла маріупольська викладачка Галина. Разом із чоловіком і дітьми вона виїхала з окупації в березні 2022 року. В її будинок влучив снаряд, але житло залишилось неушкодженим, лише вибило вікна. Через місяць після виїзду з Галиною зв’язалася сусідка і попросила вислати ключі від квартири для того, щоб вирішити побутові справи.

Після того, як жінка надіслала ключі сусідці, до її житла прийшли представники окупаційної адміністрації, буцімто щоб перевірити квартиру. Насправді сусідка впустила окупантів, тому що їй погрожували. Вони сказали, що хочуть заселити туди будівельників із Санкт-Петербурга, розповіла жінка, йдеться у розслідуванні.

Журналістка «Слідство.Інфо», авторка розслідування Яніна Корнієнко розповіла «Новинам Приазов’я», що після того, як окупаційна адміністрація визнає будинок «безхазяйним», його можуть комусь передати або продати. Також до житла маріупольців можуть заселити або жителів міста, наближених до окупаційної влади, або росіян. У випадку з викладачкою Галиною – до її квартири заселяли не лише будівельників із Росії.

«Після того, як там пожили ці будівельники, у Галини зникла частина речей, вони викинули її книжки, зробили перестановку в її квартирі. Після цього в цю квартиру заселили жінку з кількома дітьми, яка почала поводити себе там, як у себе вдома. Вона не віддавала сусідам і родичам Галини майно Галини, і фактично відібрали цю квартиру. Ця жінка якийсь час пожила там, але після того туди заселили вже зовсім інших людей. Власне зараз Галина не розуміє і не знає, що відбувається з її квартирою, хоча вона неодноразово намагалася сконтактувати з окупаційною так званою адміністрацією, надати їм свої документи дистанційно, щоб вони не чіпали її житло. Але все це виявилося марним», – розповіла Корнієнко.

«Розбиті квартири за 3 млн»

Журналісти «Слідство.Інфо» у розслідуванні також звернули увагу, що останнім часом з’явилося багато відео, на яких місцеві рієлтори розповідають про житло у Маріуполі й закликають його купувати. Ба більше, кажуть, що попит дуже великий.

Розслідувачка Корнієнко зазначила, що в окупованому Маріуполі зараз виставляють на продаж дуже багато житла.

Ходять по цих всіх руїнах, по роздовбаній квартирі й рекламують все це

«Російські рієлтори ходили і розповідали про те, яка тут «простора кухня», «затишна дитяча». В цих всіх кімнатах було видно, що лежать речі українців, які лишили цю квартиру так, як є. Десь там чайник стоїть на плиті, десь розкидані дитячі іграшки. І вони прям ходять по цих всіх руїнах, по роздовбаній квартирі й рекламують все це на відео для якогось російського проєкту, розповідаючи, що це дуже перспективна квартира. І ціна за неї там здається 3 мільйони рублів була», – каже розслідувачка.

За її словами, «Слідство.Інфо» намагалося сконтактувати з російськими рієлторами, які скидали багато варіантів нерухомості у Маріуполі. Якщо людина не підтримує окупаційну адміністрацію, в неї немає жодних шансів захистити своє майно, каже журналістка.

«Їм (окупаційній владі – ред.) же для того, щоб туди прийти, треба знати, в якій саме квартирі або в якому будинку немає власників. Тому що місто велике. Для цього, ще з радянських часів насправді, і при незалежній Україні також, існували такі люди, яких називають квартальні. Грубо кажучи, це місцеві мешканці, які відповідали за певний квартал міста і за те, чи вони виписували якісь довідки. Ось ці квартальні під час окупації перейшли на бік Росії. Оскільки вони знають всіх в місті, знають кожен будинок, всіх людей, які проживають в певному будинку, вони надавали цю інформацію окупаційній адміністрації, вказуючи де мешкає проукраїнська людина і що вона виїхала. Відповідно з цих квартальних все і починається. Далі йде районна адміністрація, адміністрація міста і далі по вертикалі», – пояснила Корнієнко.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Немає паспорта РФ – немає продажу

У лютому цього року радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що окупаційна адміністрація міста встановила норму виявлення так званого «безхазяйного» житла на рівні мінімум 120 квартири на тиждень. Тобто по 30 на кожен з 4 районів міста. На думку посадовця, російська окупаційна влада незадоволена темпами заселення до Маріуполя жителів Росії і тому встановлює відповідні вимоги.

Якщо власник житла у Маріуполі хоче самостійно його продати, потрібно отримати російський паспорт і внести інформацію про це майно до російського реєстру, розповіла «Новинам Приазовʼя» головна редакторка видання «0629» із Маріуполя Анна Романенко.

Люди, які знаходилися за межами Маріуполя, продати свої квартири не можуть

«Після того, як РФ анексувала ці території, внесла їх у свою Конституцію, вона почала запроваджувати дію законів РФ на окупованих територіях. І от з цього моменту люди, які знаходилися за межами Маріуполя, продати свої квартири не можуть. Для цього треба приїхати в Маріуполь», – каже вона.

Крім того, тим хто бажає продати свою нерухомість треба отримати російський паспорт. Без нього ти не можеш внести свою квартиру або будинок у реєстр нерухомості РФ. А без цієї дії неможливо його продавати.

«Я чула, що дехто пише нотаріальні довіреності на людей, які мають російський паспорт і знаходяться на території окупованого Маріуполя. Довіреність треба отримана в російському консульстві. Але навіть в такому випадку дуже багато відмов. Тому що наполягають на тому, що власник має прийти сам, принести оригінальний документ на квартиру, внести в реєстр. Тільки після цього можна або самому продавати квартиру, або користуватися довіреною особою, послугами рієлтора», – додала Романенко.

Хто формує попит?

Попит на квартири у Маріуполі формують жителі Росії, які хочуть переїхати до окупованого міста, розповідає журналістка. Є випадки, коли маріупольці продають свої квартири дуже вигідно.

«Я розмовляла з жінкою, яка продала квартиру, яка належала її мамі. Це маленька «гостинка», площею 22 квадратних метри. Вона її купувала свого часу за 7 тисяч доларів. Зараз вона її продала за 13 або 14 тисяч євро. Тобто вона продала її у два рази дорожче. Це квартира у двоповерховому старому будинку сталінського періоду, але не з високими стелями, а така барачного типу «сталінка» в Маріуполі. В цей будинок був приліт, ракета знесла дах, була часткова пошкоджена стіна в цій квартирі. І оця жінка чекала, поки окупанти відновлять стіну і дах. Але в самій квартирі там руїни, і там немає ніякого ремонту», – поділилась Романенко.

Маріупольці переважно не мають коштів, аби придбати собі житло натомість для жителів Росії, які зацікавлені у купівлі, ціни є прийнятними, додала журналістка.



За її даними, двокімнатну квартиру без ремонту можна купити за 25-30 тисяч. Якщо у квартирі зберігся ремонт, то це вже 40-45 тисяч доларів. Основна мотивація тих, хто купує в Маріуполі зараз нерухомість – «мати квартирку біля моря».

«Заселяють лояльними»

Експерт «Центру громадянських свобод», доктор політичних наук Михайло Савва зазначив, що Росія безпосередньо зацікавлена у заселенні окупованих міст своїми жителями, оскільки їй потрібне лояльне населення.

Російський режим отримує більш лояльне населення і це є фактором більш такого твердого контролю над цією територією

«По-перше, ці люди, які приїхали з регіонів Росії на окуповані території, набагато більше часу перебували під впливом російської пропаганди. Тобто, у цих людей вже інша свідомість. По-друге, якщо людина вирішила приїхати на окуповані території, то вона робить свідомий вибір, вона вже є прихильником цього режиму. Тому вона є безумовно лояльною. Ну і третій чинник – це таке відчуття вдячності за те, що Путін або режим в цілому дозволив цим людям змінити умови життя на краще. Ну Маріуполь – це не Красноярськ, наприклад, інша кліматична зона, море і багато чого, чого у цих людей не було. Тому російський режим отримує більш лояльне населення і це є фактором більш такого твердого контролю над цією територією», – пояснив він.

Савва зауважив, що російська пропаганда працює, не зупиняється і вона переконує людей, що Маріуполь та інші окуповані території вже «вічно будуть російськими».

Експерт нагадав, що Україна не визнає угоди, які укладаються на окупованих територіях за російським законодавством. Після деокупації у так званих нових власників виникнуть проблеми – вони будуть позбавлені прав на це майно, наголосив він.