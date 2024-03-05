ГУР: після атаки дронами російський корабель «Сергій Котов» знищений

У Головному управлінні розвідки Міноборони України офіційно підтвердили, що у ніч проти 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Сергій Котов».

Як повідомляє пресслужба розвідки, російський корабель знищений.



«Внаслідок удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проекту 22160 «Сергій Котов» зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.



У ГУР додають, що вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

У Керчі в окупованому Криму вночі 5 березня було чути звуки вибухів, міст, який сполучає півострів із Росією, був перекритий. Вранці через приблизно вісім годин рух на мосту відновили.

Російські пабліки повідомили про суттєве пошкодження російського корабля в результаті нічної атаки в окупованому місті Керч. Також були повідомлення про його затоплення. Джерело Радіо Свобода у розвідці без деталей підтвердило ураження судна.

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Удари по окупованому Криму відбуваються регулярно, зокрема повідомляють про вибухи поблизу Керченського мосту, що з’єднує окупований півострів із Росією. Влада РФ звинувачує у вибухах армію України або називає їх навчаннями. Київ офіційно підтверджує свою причетність лише до деяких атак.

Зокрема, секретар української Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов підтверджував причетність Служби безпеки країни до обох ударів по Керченському мосту: в жовтні 2022 року і 17 липня 2023-го.

Влітку 2023 року тодішній міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявляв, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.