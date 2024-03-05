У ГУР підтвердили ураження російського корабля «Сергій Котов»

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили ураження російського патрульного корабля «Сергій Котов». Про це повідомило Радіо Свобода джерело у розвідці.

Деталі ураження уточнюються.

Раніше російські пабліки повідомили про суттєве пошкодження російського корабля в результаті нічної атаки в окупованому місті Керч. Також були повідомлення про його затоплення.

Офіційно російська влада це не коментує.

У Керчі в окупованому Криму вночі 5 березня було чути звуки вибухів, міст, який сполучає півострів із Росією, був перекритий. Вранці через приблизно вісім годин рух на мосту відновили.

Удари по окупованому Криму відбуваються регулярно, зокрема повідомляють про вибухи поблизу Керченського мосту, що з’єднує окупований півострів із Росією. Влада РФ звинувачує у вибухах армію України або називає їх навчаннями. Київ офіційно підтверджує свою причетність лише до деяких атак.

Зокрема, секретар української Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов підтверджував причетність Служби безпеки країни до обох ударів по Керченському мосту: в жовтні 2022 року і 17 липня 2023-го.

Влітку 2023 року тодішній міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявляв, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.