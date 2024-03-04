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Україна і Британія обговорюють, як «масштабувати успіхи у знищенні російського флоту»

Міністр оборони України Рустем Умєров (л) і його британський колега Ґрант Шаппс, фото ілюстративне
Міністр оборони України Рустем Умєров (л) і його британський колега Ґрант Шаппс, фото ілюстративне

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони України Рустем Умєров 4 березня обговорили з міністром оборони Великої Британії Ґрантом Шаппсом і командувачем британських Збройних сил адміралом Ентоні Радакіном потреби української армії.

«Поінформував співрозмовників про оперативну обстановку та нагальні потреби. Також обговорили можливості реалізації в рамках Коаліції з розвитку морських спроможностей. Маємо масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту», – написав у телеграмі Сирський.

Умєров аналогічне повідомлення оприлюднив у фейсбуці.

Українські посадовці також подякували Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів на виробництво безпілотників для України.

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