Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною ще на п’ять років

Україна та Велика Британія продовжили безмитну торгівлю більшістю товарів на додаткові п’ять років – про це заявило Міністерство бізнесу та торгівлі країни 8 лютого.

В уряді заявили, що рішення спрямоване на допомогу українському бізнесу, постраждалому від війни і є «найбільш щедрим митним послабленням, запропонованим будь-якою країною». Безмитна торгівля стосуться більшості товарів, окрім яєць і птиці.

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Планується, що міністр Ґреґ Гендс та міністерка економіки України Юлія Свириденко підпишуть відповідні документи у дистанційній церемонії сьогодні.

«Ця угода забезпечує таку необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її підприємствам і людям, що є критично важливим для її відновлення після незаконного вторгнення Путіна. Велика Британія продовжуватиме робити все, що в її силах, щоб підтримувати боротьбу України проти вторгнення Путіна стільки, скільки буде потрібно», – йдеться в коментарі Гендса.

Британський уряд вперше запровадив безмитну торгівлю з Україною в травні 2022 року. Попередньо дія угоди мала завершитися 31 березня 2024 року.