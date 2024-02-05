У короля Чарльза виявили рак – Букінгемський палац

У короля Великої Британії Чарльза III виявили рак, він відкладе свої публічні обов’язки, повідомив Букінгемський палац 5 лютого.

«Під час нещодавнього перебування короля в лікарні з приводу доброякісного збільшення передміхурової залози було виявлено окрему проблему. Подальші діагностичні тести виявили форму раку. Його Величність сьогодні розпочав регулярне лікування, протягом якого лікарі порадили йому відкласти публічні обов’язки», – йдеться в повідомленні.

Про який саме тип раку йдеться, у повідомленні Букінгемського палацу не вказано. За даними BBC, йдеться не про рак простати.

«Його Величність вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб запобігти спекуляціям і в надії, що це може сприяти громадському розумінню для всіх тих, хто в усьому світі уражений раком», – заявили в Букінгемському палаці.

Минулого місяця Букінгемський палац повідомив, що король Великої Британії Чарльз III буде госпіталізований для лікування простати. Як зазначалося, 75-річному монарху зроблять «корекційну процедуру» через збільшення простати.

Незадовго до оголошення про госпіталізацію Чарльза ІІІ королівська родина також повідомила, що 42-річна принцеса Уельська Кетрін мала планову операцію на черевній порожнині. Операція пройшла успішно у приватній клініці в Лондоні.

Згідно з медичними рекомендаціями, принцеса навряд чи повернеться до громадських обовʼязків до Великодня, йшлося у заяві королівської родини. Інші подробиці про стан Кетрін і перенесену нею операцію не наводили.