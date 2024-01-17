Букінгемський палац повідомив про госпіталізацію короля Чарльза ІІІ

Король Великої Британії Чарльз III буде госпіталізований наступного тижня для лікування простати, пише Бі-Бі-Сі з посиланням на Букінгемський палац.

Як зазначається, 75-річному монарху зроблять «корекційну процедуру», його стан задовільний. На період госпіталізації та відновлення публічні виступи короля будуть відкладені.

«Як і тисячі чоловіків щороку, король звертається по лікування від збільшеної простати», – йдеться у заяві. Бі-Бі-Сі зазначає, що доброякісне збільшення простати часто фіксується у чоловіків віком від 50 років. Зазвичай воно не є серйозним захворюванням і не означає, що пацієнт має підвищений ризик розвитку раку простати.

Незадовго до оголошення про госпіталізацію Чарльза ІІІ королівська родина також повідомила, що 42-річна принцеса Уельська Кетрін мала планову операцію на черевній порожнині. Операція пройшла успішно у приватній клініці в Лондоні.

Принцеса проведе у лікарні ще від 10 до 14 днів. Згідно з медичними рекомендаціями, вона навряд чи повернеться до громадських обовʼязків до Великодня, йдеться у заяві королівської родини. Інші подробиці про стан Кетрін та перенесену нею операцію не наводяться.