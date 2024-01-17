Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Букінгемський палац повідомив про госпіталізацію короля Чарльза ІІІ

Король Великої Британії Чарльз III
Король Великої Британії Чарльз III

Король Великої Британії Чарльз III буде госпіталізований наступного тижня для лікування простати, пише Бі-Бі-Сі з посиланням на Букінгемський палац.

Як зазначається, 75-річному монарху зроблять «корекційну процедуру», його стан задовільний. На період госпіталізації та відновлення публічні виступи короля будуть відкладені.

«Як і тисячі чоловіків щороку, король звертається по лікування від збільшеної простати», – йдеться у заяві. Бі-Бі-Сі зазначає, що доброякісне збільшення простати часто фіксується у чоловіків віком від 50 років. Зазвичай воно не є серйозним захворюванням і не означає, що пацієнт має підвищений ризик розвитку раку простати.

Незадовго до оголошення про госпіталізацію Чарльза ІІІ королівська родина також повідомила, що 42-річна принцеса Уельська Кетрін мала планову операцію на черевній порожнині. Операція пройшла успішно у приватній клініці в Лондоні.

Принцеса проведе у лікарні ще від 10 до 14 днів. Згідно з медичними рекомендаціями, вона навряд чи повернеться до громадських обовʼязків до Великодня, йдеться у заяві королівської родини. Інші подробиці про стан Кетрін та перенесену нею операцію не наводяться.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG