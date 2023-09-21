Британський король заявив, що переконаний у перемозі України у війні

Британський король Чарльз III під час візиту до Франції заявив про «непохитну впевненість» у тому, що Україна переможе у війні, розв’язаній проти неї Росією.

Виступаючи в четвер у Сенаті (верхній палаті французького парламенту) король нагадав про події Другої світової війни, коли, за його словами, британці та французи «пліч-о-пліч билися за звільнення Європи».

Сьогодні ж, за словами короля, вони знову стикнулися з невиправданою агресією на континенті.

«Ми сповнені непохитної впевненості в тому, що Україна досягне перемоги і що свободи, які ми так цінуємо, переможуть», – сказав Чарльз III, і його слова оплесками зустріли французькі депутати.

Король також висловив солідарність з українським народом і зазначив, що Франція та Великобританія будуть його підтримувати: «Наша рішучість і наш союз важливі як ніколи».

Британський король відвідує Францію із триденним візитом.

Виступаючи в Сенаті, він пообіцяв зробити все можливе для зміцнення союзу із Францією. Він запропонував створити нову «Антанту» – цього разу для більш ефективної боротьби із змінами клімату. «Антантою» (від французької – «згода») називали союз двох країн, укладений у 1904 році.

Чарльз ІІІ став першим британським монархом, який виступив у головному залі засідань французького сенату.

Напередодні на честь короля відбувся банкет у Версальському палаці на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона.

Візит короля мав відбутися ще восени, але його скасували через масові протести проти пенсійної реформи у Франції.