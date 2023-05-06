Чарльз ІІІ офіційно зійшов на престол: Олена Зеленська прибула на коронацію в супроводі Дениса Шмигаля

У Лондоні завершилася коронація Чарльза ІІІ. Урочиста церемонія у Вестмінстерському абатстві тривала кілька годин.

На церемонії коронації Чарльза III у Вестмінстерському абатстві в Лондоні були присутні перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Дружина президента зауважила, що «для неї та прем’єр-міністра України честь – перебувати на коронації Чарльза і Камілли, щоб від імені України побажати успішного правління та процвітання Великій Британії. Народи України та Великої Британії «мають спільні цінності: життя, свободу, демократію».

«Нехай саме вони стануть ознакою епохи ваших величностей і для Сполученого Королівства, і для нас», - побажала перша леді.

Зеленська підкреслила, що цінує слова та позицію короля Чарльза III про те, що «Британія разом з Україною виступають на захист свободи і суверенітету перед неспровокованою агресією».

Вона зауважила, що Україна одразу знайшла в його особі «послідовну підтримку та розуміння».

Олена Зеленська зустрілася з королем Великої Британії в листопаді 2022 року.

Коронація британського монарха Чарльза 3 відбулась 6 травня. Днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував присутність «високоповажної української делегації» на церемонії, хоча не уточнив її склад.