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Букінгемський палац повідомив дату коронації Карла III

Церемонію проведуть у Вестмінстерському абатстві

Коронація нового британського монарха Карла III відбудеться 6 травня 2023 року. Про це повідомляє Букінгемський палац.

Церемонію проведе у Вестмінстерському абатстві архієпископ Кентерберійський. Дружина Карла III Камілла буде коронована разом із ним як королева-консорт.

73-річний Карл III, раніше відомий як Чарльз, принц Уельський, став найстаршим монархом на момент початку правління за всю історію Великобританії. Його мати, королева Єлизавета II, померла у замку Балморал у Шотландії 8 вересня.

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Єлизавета ІІ померла у віці 96 років. Вона вступила на престол у 1952 році. Її правління було найдовшим в історії Великобританії та одним із найтриваліших у світовій історії.

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