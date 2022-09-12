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Король Великої Британії Чарльз ІІІ вперше виступив у парламенті

Чарльз ІІІ виступив із короткою промовою, у якій підтвердив своє зобов’язання служити народу Сполученого королівства та назвав парламент «живим інструментом нашої демократії»

Король Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз III 12 вересня вперше після смерті королеви Єлизавети II виступив у парламенті.

У Вестмінстерському палаці зібралися депутати Палати громад та члени Палати лордів. Чарльз III прибув до парламенту разом із дружиною, королевою-консортом Каміллою.

Лорд Макфолл від імені Палати лордів і речник Палати громад Лінсдей Хойл висловили королю співчуття від імені парламенту у зв’язку зі смертю його матері. Вони також пообіцяли «віддано служити» новому монарху й водночас згадали про обіцянку Чарльза підтримувати конституційний порядок та захищати права та свободи громадян.

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Король виступив із короткою промовою, у якій підтвердив своє зобов’язання служити народу Сполученого королівства та назвав парламент «живим інструментом нашої демократії».

З парламенту Чарльз III вирушив до аеропорту, звідки вилетів до Единбургу. Там він візьме участь у траурній процесії та богослужінні в соборі святого Егідія. Туди перенесуть доставлену до столиці Шотландії напередодні труну з тілом Єлизавети II. Біля собору вже зібралися десятки тисяч людей. Протягом доби жителі Шотландії зможуть попрощатися з королевою, після чого її труну перевезуть до Лондона.

8 вересня Єлизавета II померла в замку Балморал у Шотландії на 97-му році життя. У Великій Британії було оголошено жалобу, вона триватиме до похорону королеви, який очікується у Вестмінстерському абатстві 19 вересня.

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