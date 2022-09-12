Король Великої Британії Чарльз ІІІ вперше виступив у парламенті

Король Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз III 12 вересня вперше після смерті королеви Єлизавети II виступив у парламенті.

У Вестмінстерському палаці зібралися депутати Палати громад та члени Палати лордів. Чарльз III прибув до парламенту разом із дружиною, королевою-консортом Каміллою.

Лорд Макфолл від імені Палати лордів і речник Палати громад Лінсдей Хойл висловили королю співчуття від імені парламенту у зв’язку зі смертю його матері. Вони також пообіцяли «віддано служити» новому монарху й водночас згадали про обіцянку Чарльза підтримувати конституційний порядок та захищати права та свободи громадян.

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Король виступив із короткою промовою, у якій підтвердив своє зобов’язання служити народу Сполученого королівства та назвав парламент «живим інструментом нашої демократії».

З парламенту Чарльз III вирушив до аеропорту, звідки вилетів до Единбургу. Там він візьме участь у траурній процесії та богослужінні в соборі святого Егідія. Туди перенесуть доставлену до столиці Шотландії напередодні труну з тілом Єлизавети II. Біля собору вже зібралися десятки тисяч людей. Протягом доби жителі Шотландії зможуть попрощатися з королевою, після чого її труну перевезуть до Лондона.

8 вересня Єлизавета II померла в замку Балморал у Шотландії на 97-му році життя. У Великій Британії було оголошено жалобу, вона триватиме до похорону королеви, який очікується у Вестмінстерському абатстві 19 вересня.