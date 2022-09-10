Похорон Єлизавети II пройде 19 вересня

Похорон британської королеви Єлизавети II відбудеться у понеділок, 19 вересня. Офіційна церемонія відбудеться у Вестмінстерському абатстві у Лондоні, повідомив Букінгемський палац.

Труна з тілом королеви в неділю буде перевезена з шотландського замку Балморал, де вона померла 8 вересня, в Единбург. У соборі святого Егідія 12 вересня відбудеться поминальна служба за участю нового короля Чарльза III і членів королівської родини.

Протягом доби жителі Шотландії зможуть попрощатися з королевою, труну з тілом якої встановлять у соборі.

Увечері 13 вересня труну літаком перевезуть до Лондона, а 14 вересня доправлять із Букінгемського палацу до Вестмінстерського, де протягом чотирьох днів буде організоване прощання з королевою.

Після завершення прощання у Вестмінстерському абатстві труна з тілом королеви буде перевезена до Віндзорського замку, де Єлизавета II буде похована.

Очікується, що на похорон королеви приїдуть лідери багатьох країн світу. Про свій намір приїхати до Лондона, зокрема, заявили президент США Джо Байден і японський імператор Нарухіто.

Єлизавета ІІ померла 8 вересня у віці 96 років. Її старшого сина проголошено новим королем Великої Британії під іменем Чарльз III.