У Великій Британії померла королева Єлизавета II, оголосив Букінгемський палац.

«Королева мирно відійшла в Балморалі сьогодні вдень. Король і королева консорт залишаться в Балморалі цього вечора і повернуться до Лондона завтра», – йдеться в повідомленні.

Старший син Єлизавети ІІ, 73-річний Чарльз, який стає королем, назвав смерть своєї матері моментом найбільшого смутку для нього і його родини.

Нова прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що народ повинен об’єднатися, щоб підтримати нового короля, заявивши, що країна вступає в нову еру.

«Ми пропонуємо йому нашу вірність і відданість», – сказала вона.

Раніше сьогодні пресслужба Букінгемського палацу повідомляла, що 96-річна Єлизавета ІІ перебуває під наглядом лікарів після того, як вони висловили занепокоєння щодо її стану здоров’я.

Оголошення було зроблене через день після того, як королева скасувала засідання своєї Таємної ради, і їй сказали відпочити. У вівторок вона очолила церемонію передачі влади новому прем’єр-міністру Ліз Трасс у своїй літній резиденції в Шотландії, в замку Балморал.

У палаці повідомили, що до королеви в Балморал прибули члени її родини.

Королева Єлизавета була найстаршим у світі монархом. Вона зійшла на престол у 1952 році. Цього року королева Єлизавета відзначила сімдесят років на троні.

Всього 15 прем’єр-міністрів працювали у Великій Британії протягом її 70 років на троні, починаючи з Вінстона Черчілля і закінчуючи Трасс, яка зустрічалася з королевою лише два дні тому.

Принц Філіп, її чоловік, з яким вони прожили у шлюбі понад 70 років, помер у квітні 2021 року у віці 99 років.