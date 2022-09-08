Світові лідери віддають шану королеві Єлизаветі II. У Британії оголосили 10-денну жалобу

Світові лідери висловлюють співчуття з приводу смерті британської королеви Єлизавети II.

Президент США Джо Байден відгукнувся про першу зустріч з королевою в 1982 році і нещодавню зустріч у 2021-му.

«Вона зачарувала нас своєю дотепністю, зворушила нас своєю добротою і щедро поділилася з нами своєю мудрістю. Вона була солідарна зі Сполученими Штатами в наші похмурі дні після 11 вересня», – зазначив Байден.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі назвала британську королеву справжнім стовпом лідерства. «Її розглядатимуть як приклад для наслідування майбутні покоління молодих жінок, які вирішать присвятити своє життя держслужбі, у всьому світі», – зазначила Пелосі.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав Єлизавету II чуйним монархом і другом Франції. За словами Макрона, королева уособлювала цілісність і єдність британців упродовж понад 70 років.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц високо оцінив роль Єлизавети II у відновленні відносин між Німеччиною та Великою Британією після Другої світової війни. За словами Шольца, королеви не вистачатиме – не в останню чергу через її чудове почуття гумору.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголосив, що служіння Єлизавети II канадцям назавжди залишиться частиною історії країни.

Свої співчуття з приводу смерті королеви висловила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона назвала Єлизавету II однією з найшанованіших особистостей у світі.

Євросоюз віддає належне унікальному внеску королеви Великої Британії Єлизавети II у побудову миру та примирення – заявив голова європейського зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель.

Президент України Володимир Зеленський написав у твітері: «З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття королівській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв’язку з цією непоправною втратою. Наші думки й молитви з вами».