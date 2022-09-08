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Королева Єлизавета II перебуває під наглядом лікарів

Британська королова Єлизавета ІІ в резиденції Балморал у Шотландії, 6 вересня 2022 року

Британська королова Єлизавета ІІ перебуває під наглядом лікарів після того, як вони висловили занепокоєння щодо її стану здоров’я, повідомляє пресслужба Букінгемського палацу.

«Після оцінки стану здоров’я королеви сьогодні вранці лікарі висловили занепокоєння і рекомендували Її Величності залишитися під медичним наглядом», – йдеться в заяві палацу.

Оголошення було зроблено через день після того, як королева скасувала засідання своєї Таємної ради і їй сказали відпочити. У вівторок вона очолила церемонію передачі влади новому прем’єр-міністру Ліз Трасс у своїй літній резиденції в Шотландії, в замку Балморал.

У палаці повідомили, що королеві «комфортно» і вона залишається в Балморалі. Її син, принц Чарльз, і онук принц Вільям прибуди, щоб побути з нею.

Цього року королева Єлизавета відзначила сімдесят років на троні. Останніми місяцями вона дедалі частіше передає обов’язки своєму спадкоємцю принцу Чарльзу та іншим членам королівської сім’ї, оскільки їй важко пересуватися.

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