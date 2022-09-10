Чарльза ІІІ офіційно проголосили королем Великої Британії та Північної Ірландії

Принц Вельський Чарльз офіційно став королем Великої Британії та Північної Ірландії. Відповідна церемонія відбулася 10 вересня у палаці Святого Якова в Лондоні.

Рада престолонаслідування проголосила старшого сина покійної королеви Єлизавети наступним монархом. На церемонії, поміж інших, були присутні його дружина Камілла, старший син і новий принц Вельський Вільям і прем’єр-міністерка Ліз Трасс.

У своїй промові Чарльз ІІІ подякував за підтримку та співчуття, висловлені національною та світовою спільнотою. Він назвав правління своєї матері «незрівнянним за тривалістю та відданістю».

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«Я глибоко свідомий цієї величезної спадщини, обов’язків та великої відповідальності правління, які тепер перейшли до мене. Беручи на себе цю відповідальність, я намагатимуся слідувати цьому надихаючому прикладу», – заявив він.

Королю Чарльзу III 73 роки. До сходження на престол він мав титул принца Вельського. На британському троні він змінив свою матір, королеву Єлизавету II, яка померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета правила понад 70 років – найдовше в історії Великої Британії.