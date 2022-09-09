Тисячі британців зустріли у Лондоні короля Чарльза III

Британський король Чарльз III прибув до Лондона з Шотландії, де напередодні померла його мати, королева Єлизавета II. Очікується, що король зустрінеться з прем’єр-міністеркою Ліз Трасс, а після цього виступить із відеозверненням до нації – першим у його новій ролі.

Після прибуття до британської столиці король поспілкувався з підданими, які зібралися біля Букінгемського палацу, прийняв співчуття. Зі вчорашнього вечора до королівської резиденції в Лондоні приходять тисячі британців, щоб вшанувати пам’ять королеви. Присутні заспівали «Боже, бережи короля» – саме так тепер звучатиме перший рядок національного гімну.

Як очікується, 10 вересня на засіданні Ради престолонаслідування Чарльза III офіційно проголосять королем – ця церемонія вперше транслюватиметься по телебаченню.

У Великій Британії – жалоба королевою. Приспущені прапори на державних установах. У багатьох містах країни пролунав військовий салют із 96 залпів – по одному залпу за кожен рік життя королеви. Церковні дзвони дзвонили на згадку про Єлизавету II. До Лондона продовжують надходити співчуття світових лідерів і знаменитостей, залишити запис у книзі співчуттів на сайті королівської родини можуть і звичайні люди.

Очікується, що жалоба триватиме близько 10 днів – до похорону королеви. Його дата поки не названа.

Єлизавета ІІ померла 8 вересня на 97-му році життя.

Чарльзу III зараз – 73 роки. Більшість із них він провів у ролі принца Вельського – спадкоємця престолу. Принцом Вельським тепер стане його старший син Вільям.