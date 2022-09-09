Король Британії Чарльз III виступив із першим зверненням

Король Великої Британії Чарльз III виступив на британському телебаченні з першим зверненням до нації. Промова короля була записана декількома годинами раніше у Блакитній вітальні Букінгемського палацу. Вона практично повністю присвячена його матері, королеві Єлизаветі ІІ.

Король заявив, що все життя Єлизавети II було наповнене служінням британським підданим. Хоробрість і вірність обов’язку поєднувалися в ній із людською теплотою, почуттям гумору і вмінням завжди бачити найкраще в людях, сказав Чарльз III.

Король зазначив, що його мати зійшла на трон, коли Британія ще відчувала на собі наслідки Другої світової війни та жила старими уявленнями про світ. За її правління британське суспільство змінювалося, поєднавши у собі людей безлічі національностей і віросповідань, змінювалися і принципи управління державою. Однак, підкреслив Чарльз III, принципи та цінності британської монархії, англіканської церкви, ті традиції та свободи, що лежать в основі парламентського правління, повинні і залишатимуться непорушними.

Чарльз III звернувся до всіх підданих Великої Британії і пообіцяв, що протягом усього свого життя служитиме їм «з вірністю, повагою та любов’ю», керуючись основами британської Конституції.

«Моє життя та життя моєї родини, звичайно, зміниться», – сказав король. Він визнав, що більше не зможе в такому обсязі, як раніше, займатися благодійністю, але висловив упевненість, що розпочаті ним проєкти будуть передані в добрі руки. Він подякував своїй дружині Каміллі, з якою одружений вже 17 років, і пообіцяв, що вона з гідністю нестиме обов’язки королеви-консорта.

На закінчення Чарльз III сказав, що незабаром відбудеться похорон Єлизавети II. За словами короля, від свого імені, від імені королівської сім’ї та британського народу він може сказати матері головне слово: «дякую». «Нехай зберігають ангели твій спокій», – завершив свою промову король.

Королю Чарльзу III 73 роки. До сходження на престол він мав титул принца Вельського. На британському троні він змінив свою матір, королеву Єлизавету II, яка померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета правила понад 70 років – найдовше в історії Великої Британії.