Зеленський зробив запис у книзі скорботи на знак вшанування пам’яті королеви Єлизавети II

Президент Володимир Зеленський взяв участь у заходах із вшанування пам’яті королеви Єлизавети II у британському посольстві.

Як повідомляє офіс президента, Зеленський зробив запис у книзі скорботи та поклав квіти на території резиденції. Також він висловив щирі співчуття від імені українського народу Сполученому Королівству та країнам Співдружності.

«Від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття у зв’язку зі смертю Її Величності Королеви Єлизавети ІІ. Українки та українці поділяють цю важку втрату. Сумуємо разом зі Сполученим Королівством, Співдружністю націй та всіма підданими британської корони. Пам’ять про Її Величність та її самовіддане служіння своєму народові назавжди залишиться в історії людства», – написав Зеленський у книзі скорботи.

8 вересня Єлизавета II померла в замку Балморал у Шотландії на 97-му році життя. У Великій Британії було оголошено жалобу, вона триватиме до похорону королеви, який очікується у Вестмінстерському абатстві 19 вересня.