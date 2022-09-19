У Лондоні завершився похорон королеви Єлизавети ІІ

У Вестмінстерському абатстві в центрі Лондона завершилися державні похорони королеви Єлизавети II. На церемонії були присутні сотні іноземних лідерів та іноземних високопосадовців, щоб віддати шану королеві, чиє правління було найдовшим в історії Сполученого Королівства.

Після похорону процесія провезла труну королеви повз сотні тисяч скорботних до Віндзорського замку, де її опустили до королівського склепіння в каплиці Святого Георгія.

У своїй проповіді архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі високо оцінив життя королеви на служінні Великій Британії та Співдружності.

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«Люди, які люблять служити, рідко зустрічаються в будь-якій сфері життя. Лідери, які люблять служити, зустрічаються ще рідше», – сказав він, виступаючи перед 2 тисячами гостей, серед яких були президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон та імператор Японії Нарухіто.

На церемонії також була присутня дружина президента України Олена Зеленська. Вона назвала свою участь «великою честю», нагадавши, що покійна королева висловлювала підтримку України на тлі російської агресії.

«Вона бажала нам кращих часів і поділяла наше прагнення до свободи. Із глибокою вдячністю ми завжди пам’ятатимемо про це», – написала Зеленська в своєму твітері.

Церемонії стали завершенням 10-денної національної жалоби. За нею стежили сотні тисяч людей на вулицях Лондона, де було зведено близько 36 кілометрів загороджень, і ще мільйони глядачів по всьому світу.

Єлизавета ІІ померла в замку Балморал у Шотландії 8 вересня у віці 96 років, після 70-річного правління. Її наступником на троні став її син, король Чарльз III.

Цей захід став першим державним похороном Сполученого Королівства після того, як у 1965 році поховали Вінстона Черчилля – першого з 15 прем’єр-міністрів за часів правління Єлизавети.