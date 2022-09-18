Шмигаль повідомив, що делегація від України віддала шану королеві Єлизаветі ІІ у Лондоні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ввечері неділі повідомив, що делегація від України віддала шану королеві Єлизаветі ІІ у Лондоні.

«На запрошення британської сторони прибули сьогодні в Лондон, щоб віддати шану Її Величності королеві Єлизаветі ІІ та висловити співчуття від імені президента, уряду та народу України. Королева користувалася великою суспільною повагою та прихильністю у Сполученому Королівстві. Так само нею захоплювалися далеко за межами королівства, включно з Україною. Більшість українців запам’ятають Її Величність через простий, але важливий факт. Вона була главою держави, яка однією з перших простягла руку допомоги, коли Україна зіткнулася з варварською російською навалою. Держави, яка досі робить усе можливе для наближення нашої перемоги», – написав Шмигаль у Telegram.

Шмигаль додав: «Не сумніваюся, що король Чарльз III розвине прогрес, досягнутий його матір’ю».

Голова уряду розмістив відео, де на прощанні також присутні перша леді Олена Зеленська та посол у Британії Вадим Пристайко з дружиною.

Раніше українська служба ВВС також повідомила, що перша леді Олена Зеленська зустрілася з принцесою Уельською напередодні похорону королеви.

За повідомленнями, аудієнція відбулася в Букінгемському палаці після обіду.

«Перед тим пані Зеленська разом із прем’єром Денисом Шмигалем вшанувала пам’ять королеви у Вестмінстер-холі. Даунінг-стріт раніше відмовилася підтвердити повідомлення, що дружина українського президента приїде до Британії на похорон Єлизавети II, поки пан Зеленський залишається в Україні», – повідомило видання.

Завтра, 19 вересня, відбудеться похорон Єлизавети ІІ.