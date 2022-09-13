Велика Британія: труна Єлизавети ІІ прибула до Лондона

Труну з тілом королеви Великої Британії Єлизавети ІІ доправили з Единбурга до Лондона військово-транспортним літаком. Він приземлився на військовій базі Нортхолт 13 вересня.

Раніше в Единбурзі завершилася церемонія прощання з Єлизаветою ІІ. Труну винесли із собору Святого Егідія, звідки жалобний кортеж попрямував до аеропорту. На шляху прямування процесії люди виходили, щоб віддати шану.

У Лондоні труну на ніч залишать у Букінгемському палаці, а в середу тіло монарха перевезуть до Вестмінстерського палацу. Протягом чотирьох днів – до 06:30 ранку 19 вересня – там проходитиме церемонія прощання.

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Король Великої Британії Чарльз III та королева-консорт Камілла побували сьогодні з візитом у Белфасті та відвідали замок Хіллсборо – королівську резиденцію у Північній Ірландії.

Монарх зустрівся з державним секретарем Північної Ірландії Крісом Хітоном-Харрісом та іншими високопоставленими політиками, які висловили свої співчуття. Чарльз III із дружиною також відвідали службу у соборі Святої Анни.

Похорон королеви Єлизавети II відбудеться 19 вересня 2022 року.

Єлизавета ІІ померла 8 вересня у віці 96 років. На престолі вона пробула найдовше в британській історії – 70 років і сім місяців. Новим королем Великої Британії проголошено її сина Чарльза.