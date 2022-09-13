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Росію і Білорусь не запросили на похорон Єлизавети II – ЗМІ

Похорон королеви Єлизавети II відбудеться 19 вересня 2022 року

Велика Британія не запросила представників Росії, Білорусі і М’янми на похорон королеви Єлизавети II. Іран, який перебуває під жорсткими західними санкціями, буде представлений на рівні послів, повідомляють агентства PA Media і Reuters з посиланням на джерела у британському уряді.

Очікується, що на церемонію прибуде близько 500 іноземних високопосадовців.

Велика Британія разом з іншими країнами запровадила санкції проти Росії та її союзника Білорусі у відповідь на вторгнення в Україну. М’янма перебуває під британськими санкціями через переслідування етнічної групи мусульман рохінджа. Крім того, військова влада М’янми неодноразово зустрічалася на найвищому рівні з представниками Росії після початку повномасштабної війни в Україні.

Раніше речник президента Росії заявляв, що Володимир Путін не планував особисто бути присутнім на похороні Єлизавети II. При цьому він надсилав співчуття з приводу смерті королеви і вітання королю Чарльзу III.

Похорон королеви Єлизавети II відбудеться 19 вересня 2022 року.

Єлизавета ІІ померла 8 вересня у віці 96 років. На престолі вона пробула найдовше в британській історії – 70 років і сім місяців. Новим королем Великої Британії проголошено її сина Чарльза.

Королева Єлизавета II: життя у фото
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Королева Єлизавета II: життя у фото

70 років на британському престолі королеви Єлизавети II у фото. Королева Великої Британії Єлизавета II померла в Балморалі, Шотландія, 8 вересня 2022 року у віці 96 років.

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