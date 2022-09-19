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У Лондоні відбудеться державний похорон королеви Єлизавети II

Вранці 19 вересня було припинено доступ до Вестмінстерського палацу для охочих попрощатися з королевою

У Лондоні сьогодні відбудеться державний похорон королеви Великої Британії Єлизавети II.

Вранці 19 вересня було припинено доступ до Вестмінстерського палацу для охочих попрощатися з королевою.

З 14 вересня шану Єлизаветі II віддали тисячі британців і громадян інших країн. Вони шикувалися в багатокілометрові черги, в яких доводилося стояти понад 12 годин.

У Вестмінстерському абатстві об 11 ранку місцевого часу (13:00 за Києвом) розпочнеться панахида
У Вестмінстерському абатстві об 11 ранку місцевого часу (13:00 за Києвом) розпочнеться панахида

Із Вестмінстер-холу труну в супроводі королівської родини перенесуть у Вестмінстерське абатство, де об 11 ранку місцевого часу (13:00 за Києвом) розпочнеться панахида, яка триватиме годину.

На поминальну службу запрошено дві тисячі людей.

Королева Єлизавета II: життя у фото
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Королева Єлизавета II: життя у фото

70 років на британському престолі королеви Єлизавети II у фото. Королева Великої Британії Єлизавета II померла в Балморалі, Шотландія, 8 вересня 2022 року у віці 96 років.

На похороні Єлизавети II будуть присутні близько 500 голів держав та іноземних лідерів.

Від України присутні перша леді Олена Зеленська і прем’єр Денис Шмигаль.

Офіційних представників Росії не запросили на церемонію прощання з Єлизаветою II – так само як представники Білорусі, Венесуели, Сирії, Афганістану і М’янми.

Після завершення прощання у Вестмінстерському абатстві труна з тілом королеви буде перевезена до Віндзорського замку, де Єлизавета II буде похована поруч зі своїм чоловіком принцом Філіпом.

У поліції Лондона заявили, що забезпечення порядку на заходах через смерть королеви – найбільша операція в історії цієї служби. «Більша, ніж Олімпіада-2012, більша, ніж Платиновий ювілей королеви», – сказав представник Скотленд-Ярду.

Це – перший державний похорон у Великій Британії після того, як у 1965 році поховали Вінстона Черчилля, першого з 15 прем’єр-міністрів за часів правління Єлизавети II.

Єлизавета ІІ померла 8 вересня у віці 96 років, пробувши на престолі найдовше у британській історії – понад 70 років. Її старшого сина проголошено новим королем Великої Британії під іменем Чарльз III.

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