У Лондоні відбудеться державний похорон королеви Єлизавети II

У Лондоні сьогодні відбудеться державний похорон королеви Великої Британії Єлизавети II.

Вранці 19 вересня було припинено доступ до Вестмінстерського палацу для охочих попрощатися з королевою.

З 14 вересня шану Єлизаветі II віддали тисячі британців і громадян інших країн. Вони шикувалися в багатокілометрові черги, в яких доводилося стояти понад 12 годин.

Із Вестмінстер-холу труну в супроводі королівської родини перенесуть у Вестмінстерське абатство, де об 11 ранку місцевого часу (13:00 за Києвом) розпочнеться панахида, яка триватиме годину.

На поминальну службу запрошено дві тисячі людей.

На похороні Єлизавети II будуть присутні близько 500 голів держав та іноземних лідерів.

Від України присутні перша леді Олена Зеленська і прем’єр Денис Шмигаль.

Офіційних представників Росії не запросили на церемонію прощання з Єлизаветою II – так само як представники Білорусі, Венесуели, Сирії, Афганістану і М’янми.

Після завершення прощання у Вестмінстерському абатстві труна з тілом королеви буде перевезена до Віндзорського замку, де Єлизавета II буде похована поруч зі своїм чоловіком принцом Філіпом.

У поліції Лондона заявили, що забезпечення порядку на заходах через смерть королеви – найбільша операція в історії цієї служби. «Більша, ніж Олімпіада-2012, більша, ніж Платиновий ювілей королеви», – сказав представник Скотленд-Ярду.

Це – перший державний похорон у Великій Британії після того, як у 1965 році поховали Вінстона Черчилля, першого з 15 прем’єр-міністрів за часів правління Єлизавети II.

Єлизавета ІІ померла 8 вересня у віці 96 років, пробувши на престолі найдовше у британській історії – понад 70 років. Її старшого сина проголошено новим королем Великої Британії під іменем Чарльз III.