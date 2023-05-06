Зеленський побажав королю Чарльзу ІІІ «довгих років успішного правління»

Президент України Володимир Зеленський у день коронації британського короля Чарльза ІІІ і королеви Камілли побажав монарху «довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства – процвітання та спільних із нами перемог». Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 6 травня.

«Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей – справжніх друзів України – із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії… Для мене було честю зустрітися особисто з Його Величністю в Лондоні, я пам’ятаю нашу розмову, я пам’ятаю щиру емоцію до України й українців. І дякую за підтримку! Дякую всім британцям!» – сказав президент України.

У Лондоні завершилася коронація Чарльза ІІІ. Урочиста церемонія у Вестмінстерському абатстві тривала кілька годин.

На церемонії коронації Чарльза III у Вестмінстерському абатстві в Лондоні були присутні дружина президента України Олена Зеленська та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.