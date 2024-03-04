В окупованій Керчі чути вибухи, міст до Росії перекритий

В окупованому місті Керч у Криму вночі 5 березня чути звуки вибухів, міст, який сполучає півострів із Росією, перекритий, повідомляє телеграм-канал проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За деякими повідомленнями в соцмережах, район Керчі атакують як повітряні, так і надводні дрони.

Російська влада офіційно ситуацію не коментує.

Удари по окупованому Криму відбуваються регулярно, зокрема повідомляють про вибухи поблизу Керченського мосту, що з’єднує окупований півострів із Росією. Влада РФ звинувачує у вибухах армію України або називає їх навчаннями. Київ офіційно підтверджує свою причетність лише до деяких атак.

Зокрема, секретар української Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов підтверджував причетність Служби безпеки країни до обох ударів по Керченському мосту: в жовтні 2022 року і 17 липня 2023-го.

Влітку 2023 року тодішній міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявляв, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.