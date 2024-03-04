Посла Німеччини викликали в МЗС Росії після витоку розмови між німецькими військовими – ЗМІ

Посла Німеччини Александра Ламбсдорфа викликали до Міністерства закордонних справ Росії, повідомили російські державні агентства новин ТАСС і «РИА Новости» із посиланням на неназвані джерела.

За їхніми даними, посла викликали через оприлюднений запис переговорів високопоставлених німецьких військових.

Запис і розшифровку ймовірної розмови 1 березня опублікувала головна редакторка прокремлівського телеканалу RT Маргарита Симоньян. Вона стверджує, що розмова відбулася нібито 19 лютого між «начальником відділу операцій і навчань командування Військово-повітряних сил», «інспектором ВПС» і «співробітниками центру повітряних операцій космічного командування».

Згідно з опублікованою Симоньян розшифровкою розмови, учасники обговорюють технічні аспекти постачання крилатих ракет Taurus, навчання українських пілотів, а також можливі цілі, які могли б уразити ракети, зокрема Керченський міст. При цьому співрозмовники обговорюють лише теоретичні можливості застосування ракет Збройними силами України.

У міністерстві оборони Німеччини підтвердили, що зафіксований «випадок прослуховування», але зазначили: «Чи були в записаний усний чи письмовий варіант… внесені зміни, ми наразі з точністю сказати не можемо».

Коли саме було записано розмову і як вона потрапила до Симоньян, невідомо. 1 березня вона писала, що «товариші в погонах» передали їй «щось дуже цікаве». ЗМІ припустили, що в номері одного з учасників розмови, який перебував на той момент у Сінгапурі й використовував мобільний телефон, було встановлено прослуховування. Переговори відбувалися не за захищеною внутрішньою лінією, яка забезпечує захист від прослуховування, а на платформі WebEx.

Міністерство оборони Німеччини почало розслідування. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав витік розмови «серйозною ситуацією». Він неодноразово виступав проти постачання Києву крилатих ракет Taurus, обґрунтовуючи це тим, що для цього в Україну необхідно надсилати військових Німеччини, внаслідок чого країна може бути втягнута у війну в Україні.

DW пише, що після появи витоку німецькі політики розкритикували Шольца. Голова земельної групи ХСС у бундестазі Александер Добріндт закликав Шольца надати пояснення депутатам. «Повідомлення про прослуховування вражають із двох причин: з одного боку, росіяни, очевидно, прослуховують переговори, що стосуються безпеки, а з іншого – федеральний канцлер, можливо, обґрунтовує свою відмову від постачання Taurus хибними аргументами», – сказав він.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив 3 березня, що витік розмови високопоставлених військових бундесверу є частиною «інформаційної війни», яку веде президент Росії Володимир Путін.