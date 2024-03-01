«Це не те, що ми можемо надати в даний час» – канцлер Німеччини про відмову передати Україні ракети Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре виступив на захист своєї відмови від постачання Україні ракет Taurus.

Відповідаючи на запитання агенції DPA про це рішення, Шольц сказав, що «це не те, що ми можемо надати в даний час».



«Це рішення, яке я схвалив як канцлер, і я дотримуюсь його», – сказав Шольц, наголосивши, що наразі існує «дуже багато аргументів» проти постачання Україні крилатих ракет дальнього радіусу дії.



Він зазначив, що «не підтримає жодного рішення, яке призведе до того, що німецькі солдати якимось чином будуть залучені до військової операції у зв’язку з жахливою війною Росії проти України».



Шольц вже робив подібні коментарі кілька днів тому, заявляючи, що система озброєнь Taurus є дуже далекобійною і потребує програмування, що, за словами Шольца, може вимагати участі німецьких солдатів.

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Німецький парламент Бундестаг 22 лютого відхилив проєкт опозиції щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну. Натомість в іншому проєкті резолюції, представленому депутатами від правлячої коаліції, уряд Німеччини закликали до постачання Україні «додатково необхідних більш далекобійних збройових систем», але ракети Taurus у ньому не згадуються.

Останні пів року позиція уряду Німеччини в питанні надання Україні далекобійних ракет Taurus німецького виробництва залишається незмінною.

6 серпня 2023 року депутат парламенту владної в Німеччині Соціал-демократичної партії Андреас Шварц уперше закликав Берлін поставити Україні крилаті ракети великої дальності. Як сказав він в інтерв’ю журналу Der Spiegel, його країна має надати Україні крилаті ракети Taurus – зброю повітряного базування з дальністю близько 500 кілометрів.

Taurus – німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 кілометрів. Вони є аналогом британських Storm Shadow, які вже успішно використовуються українськими військовими. Вони призначені для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей, без заходу літака-носія в зону ППО противника.