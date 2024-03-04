Розмова німецьких офіцерів про TAURUS: хто «злив» Росії запис

Убиті діти. Одеса після атаки...

Пошуки на місці трагедії в Одесі завершені.

Жертвами російської атаки, здійсненої 2 березня, стали 12 людей, серед яких пʼятеро дітей. Найменшому немовляті було чотири місяці. Розкажемо про обставини та наслідки.

Сирський міняє комбатів бойових бригад. Які ризики?

Олександр Сирський анонсував заміну командирів, які не володіють ситуацією або ж чиї дії, цитую: «створюють загрозу життю та здоров’ю підлеглих». У соцмережах уже дії Сирського критикують, мовляв, це створює додаткові ризики для фронту.

В окремі бригади, де зс ловами Сирського є проблеми з підготовкою штабу, головком відправив фахівців для надання допомоги.

Яка ситуація на фронті? Де найскладніше? На Авдіївському напрямку, кажуть у ЗСУ, ситуація стабілізувалася.

Скандальна розмова німецьких офіцерів: деталі.

Бундесвер визнав витік запису онлайн-конференції військово-повітряних сил Німеччини. Однак там не виключили, що запис був змонтований. Аудіо поширила Маргарита Симоньян і на ньому німецькі офіцери начебто обговорюють, як ракети TAURUS могли би вразити Керченський міст. Про наслідки цього скандалу і чи змінить він думку Олафа Шольца про передачу Україні цих далекобійних ракет?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок: