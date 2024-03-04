Розмова німецьких офіцерів про TAURUS: хто «злив» Росії запис

- Убиті діти. Одеса після атаки...
Пошуки на місці трагедії в Одесі завершені.
Жертвами російської атаки, здійсненої 2 березня, стали 12 людей, серед яких пʼятеро дітей. Найменшому немовляті було чотири місяці. Розкажемо про обставини та наслідки.
- Сирський міняє комбатів бойових бригад. Які ризики?
Олександр Сирський анонсував заміну командирів, які не володіють ситуацією або ж чиї дії, цитую: «створюють загрозу життю та здоров’ю підлеглих». У соцмережах уже дії Сирського критикують, мовляв, це створює додаткові ризики для фронту.
В окремі бригади, де зс ловами Сирського є проблеми з підготовкою штабу, головком відправив фахівців для надання допомоги.
Яка ситуація на фронті? Де найскладніше? На Авдіївському напрямку, кажуть у ЗСУ, ситуація стабілізувалася.
- Скандальна розмова німецьких офіцерів: деталі.
Бундесвер визнав витік запису онлайн-конференції військово-повітряних сил Німеччини. Однак там не виключили, що запис був змонтований. Аудіо поширила Маргарита Симоньян і на ньому німецькі офіцери начебто обговорюють, як ракети TAURUS могли би вразити Керченський міст. Про наслідки цього скандалу і чи змінить він думку Олафа Шольца про передачу Україні цих далекобійних ракет?
Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:
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