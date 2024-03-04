Через російську агресію у трьох регіонах за добу загинула людина, ще 20 поранені – місцева влада

Минулої доби внаслідок російських атак у трьох областях загинула людина, ще 20 зазнали поранень, повідомляє місцева влада.

Як повідомив голова Харківської обласної військово адміністрації Олег Синєгубов, минулої доби російських артилерійських та мінометних ударів зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема Мілове, Дворічна, Синьківка, авіаударів – Вовчанськ, Синьківка, Великий Бурлук.



У Куп’янському районі війська РФ завдавали ударів по селах Кругляківка та Петропавлівка – постраждав 60-річний чоловік.



На Херсонщині минулої доби противник обстрілював 16 населених пунктів. Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, внаслідок цих атак загинула людина, були влучання в об’єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади, пекарню та господарчі будівлі.



На Донеччині внаслідок російських обстрілів поранені 19 людей – 16 у Кураховому і троє у Покровську, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Читайте також: 16 людей поранені через удар РФ по Кураховому – ОВА



На Дніпропетровщині ввечері 3 березня російських атак зазнала Нікопольщина. За даними голови ОВА Сергія Лисака, у Нікополі, який агресор атакував дроном-камікадзе, пошкоджені пошта, приватний будинок та авто. Марганець російські війська обстріляли з важкої артилерії – пошкодили лінію електропередач. Люди не постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.