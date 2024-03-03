16 людей поранені через удар РФ по Кураховому – ОВА

Щонайменше 16 людей поранені через удар військ Росії по центру міста Курахове, двоє з них – у тяжкому стані, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

У ОВА уточнили, що всі поранені перебувають у лікарні.

«Курахове потрапило під вогонь сьогодні в обід – ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу», – пише Філашкін.



На місці удару працюють представники влади, поліція та рятувальники.

Раніше, 29 лютого, очільник ОВА повідомив, що за добу на Донеччині дві людини загинули, четверо – були поранені через російські обстріли.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.