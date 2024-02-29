Двоє людей загинули, четверо поранені на Донеччині через обстріли РФ минулої доби – влада

Дві людини загинули, четверо – були поранені минулої доби на Донеччині через російські обстріли, повідомив вранці 29 лютого голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 28 лютого росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Сіверську й Переїзному. Ще чотири людини в області за добу зазнали поранення (двоє у Часовому Яру, і по одному в Желанному і Кураховому – ред.)», – написав він у телеграмі.

За словами Філашкіна, загалом за добу російські війська 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки, сільгосппідприємство, будинок культури, адмінбудівля, крамниця, інфраструктурний об’єкт.

Напередодні в Офісі генпрокурора повідомляли про одного загиблого і трьох поранених на Донеччині 28 лютого.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.