У Херсонському районі внаслідок російського обстрілу загинув 35-річний чоловік – прокуратура

Близько 05:40 29 лютого війська РФ обстріляли село Понятівка Дарʼївської громади в Херсонському районі. Загинув 35-річний чоловік, повідомила в телеграмі Херсонська обласна прокуратура.

«Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські споруди», – додають у прокуратурі.

Російські військові впродовж доби 28 лютого обстрілювали Херсон та область із артилерії, мінометів та дронів. Виникли пожежі, є загиблий та поранені, повідомив в ефірі телемарафону керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков. За його словами, російська армія майже всю ніч обстрілювала Херсон, виникли пожежі, за добу по області одна людина загинула, двоє зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.