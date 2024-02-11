На підконтрольну Україні територію повернулися бабуся з 16-річною онукою – Херсонська ОВА

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про повернення на підконтрольну Україні територію ще однієї дитини з окупованих Росією районів.

«Життя в окупації сповнене страху і жахів. У цьому переконує історія родини, якій вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію. Бабуся-опікунка і її 16-річна онука не могли виїхати, бо боялися проходження ворожих блокпостів. Відповідні служби тривалий час працювали з родиною і допомогли подолати всі перешкоди», – написав він у телеграмі.

Інших деталей голова ОВА не навів.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 25 січня 2024 року одноголосно ухвалила резолюцію «Становище дітей України», в якій закликала країни-члени ЄС визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.

У термінових дебатах перед ухваленням документа взяла участь дружина президента України Олена Зеленська.

«Наразі повернути вдалося 388 дітей. А всього в російському полоні, нагадаю, понад 19 тисяч дітей. Такими темпами на їхнє повернення знадобиться 50 років», – наголосила Зеленська. За її словами, історії визволення підтверджують, що врятувати вдається декого із тих, хто старший, «молодших, безпорадних знайти і повернути значно важче».