Російські війська обстріляли Херсонщину, двоє поранених – ОВА

Російська армія обстріляла село Токарівка на Херсонщині, повідомила обласна військова адміністрація 6 лютого.

За даними місцевої влади, постраждали двоє місцевих жителів, які перебували біля крамниці.

«До лікарні доставили 60-річного чоловіка та 74-річну жінку. Медики проводять обстеження та надають потерпілим допомогу», – заявили в ОВА.

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За даними голови області Олександра Прокудіна, за попередню добу внаслідок російських обстрілів загинули п’ятеро людей, одна людина зазнала поранень.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.