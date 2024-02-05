«Непридатний для проживання населений пункт» – пресофіцер Чепурний про Новомихайлівку

У розташованому неподалік Марʼїнки селі Новомихайлівка Покровського району на Донеччині вже майже не залишилося місцевих жителів, повідомив 5 лютого в ефірі Радіо Свобода (Радіо Донбас.Реалії) пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Ярослав Чепурний.

«Можливо, хтось там один-два ще живе, це треба уточнити, але Новомихайлівка – це вже повністю непридатний для проживання населений пункт. І там немає не те що медичної допомоги чи лікарні, чи магазини не працюють, – там просто перебувати небезпечно. Вона вже починає наближатися до зовнішнього вигляду Мар’їнки, в якій ми теж воювали більш як рік. Тобто там дуже багато знищених повністю будинків і інфраструктури», – розповів пресофіцер.

За його словами, ще «влітку (2023 року) там 19 мешканців жило – бабусі, дідусі, – всіх ми знали і вони нас всіх знали, тому що ми допомагали і електрикою, і водою, і харчами».

«Ми попереджали, що необхідно евакуйовуватися з цього місця, але ці люди обрали залишитися там. І наскільки мені відомо, багатьох уже немає, тому що загинули через обстріли. А дехто все ж таки виїхав», – розповів Ярослав Чепурний.

Новомихайлівка розташована приблизно за 12 кілометрів на південь від Мар’їнки, яку російські війська намагалися захопити з 2014 року. Сили РФ посилили ці штурми з початку жовтня 2023 року, нині вони контролюють місце, де розташовувалася Марʼїнка, самого населеного пункту вже фактично не існує.