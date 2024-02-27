Троє людей поранені на Херсонщині через російські обстріли – ОВА

У Херсонській області внаслідок російських обстрілів минулої доби поранені три людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вранці 27 лютого.

«Минулої доби противник обстрілював Білозерку, Молодіжне, Нововоронцовку, Понятівку, Львове, Велетенське, Шляхове, Веселе, Томину Балку, Козацьке, Новомиколаївку, Осокорівку, Садове, Дар’ївку, Антонівку, Станіслав, Степанівку, Одрадокам’янку, Токарівку, Зеленівку, Сонячне і місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема була пошкоджена багатоповерхівка і 28 приватних будинків», – написав Прокудін у телеграмі.

За його словами, в одному з районів Херсона були влучання в об’єкти критичної інфраструктури, крім того, пошкоджена адмінбудівля й автомобілі.

У населених пунктах Новомиколаївка Бериславського району і Станіслав Херсонського району пошкоджені господарська споруда і сільгосптехніка, додав голова ОВА.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.