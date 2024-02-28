Офіс генпрокурора: через російські обстріли Донеччини одна людина загинула, троє поранені

Російські війська обстріляли Покровський та Бахмутський райони Донеччини, повідомляє Офіс генерального прокурора увечері 28 грудня.

За повідомленням, вранці в середу російська армія завдала авіаудару по селу Желанному Покровського району.

«Засіб ураження поцілив по одній з вулиць, де в той час йшла місцева жителька 62 років. Жінку ушпиталили з травмою голови та переломом», – заявляє прокуратура.

Також у місті Курахове через ракетний обстріл зазнала травм 22-річна продавчиня в торговельному павільйоні. Її госпіталізували з черепно-мозковою травмою й струсом головного мозку.

Близько 15 години російська армія атакувала Часів Яр FPV-дроном, поранивши 40-річного чоловіка.

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«Вже через годину ворог завдав удару по м. Сіверську, через що 69-річна містянка отримала травми, несумісні з життям. На момент атаки вона перебувала неподалік власного будинку. Тип озброєння встановлюється», – додає відомство.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.