Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Офіс генпрокурора: через російські обстріли Донеччини одна людина загинула, троє поранені

Наслідки російських обстрілів Часового Яру, лютий 2023 року
Наслідки російських обстрілів Часового Яру, лютий 2023 року

Російські війська обстріляли Покровський та Бахмутський райони Донеччини, повідомляє Офіс генерального прокурора увечері 28 грудня.

За повідомленням, вранці в середу російська армія завдала авіаудару по селу Желанному Покровського району.

«Засіб ураження поцілив по одній з вулиць, де в той час йшла місцева жителька 62 років. Жінку ушпиталили з травмою голови та переломом», – заявляє прокуратура.

Також у місті Курахове через ракетний обстріл зазнала травм 22-річна продавчиня в торговельному павільйоні. Її госпіталізували з черепно-мозковою травмою й струсом головного мозку.

Близько 15 години російська армія атакувала Часів Яр FPV-дроном, поранивши 40-річного чоловіка.

Читайте також: Армія РФ вдарила по Великому Бурлуку: серед загиблих є дитина – ОВА

«Вже через годину ворог завдав удару по м. Сіверську, через що 69-річна містянка отримала травми, несумісні з життям. На момент атаки вона перебувала неподалік власного будинку. Тип озброєння встановлюється», – додає відомство.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG